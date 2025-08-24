老舗レコード会社「日本クラウン」の新人歌手オーディション決勝大会が24日、都内で行われ、東京都からエントリーした19歳の生田瑚桃（いくた・こもも）さんがグランプリに輝いた。渡辺真知子の「かもめが翔んだ日」を歌唱した生田さんは圧倒的なボーカル力を披露した。「信じられない気持ちでいっぱいです。こんなに光栄な賞をいただけると思っていなかったので、今とてもドキドキしておりビックリしております。今、一番に受賞を