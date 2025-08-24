Dr.ルルルンは、2025年8月22日現在、秋限定の「プレミアムルルルン 金木犀 （キンモクセイの香り）」を販売しています。"秋の隠れ敏感肌"をやさしくケア秋は、夏に受けた紫外線でダメージが表面化しはじめる季節。さらに気温の低下や寒暖差によってバリア機能や保湿力の低下にも注意が必要です。今回登場する「プレミアムルルルン 金木犀 （キンモクセイの香り）」は、そんな季節の変わり目の肌をすこやかに整えてくれる秋限定の商