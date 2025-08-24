◇パ・リーグ日本ハム１―０ソフトバンク（2025年8月24日エスコンＦ）日本ハムが延長10回、1死満塁で奈良間大己の中前打でサヨナラ勝利を飾った。チームは首位ソフトバンクに3連勝。0・5ゲーム差に迫った。奈良間は9回から打撃のいい郡司に代わって三塁守備に就いていた。まさか打席で大チャンスが訪れ…。試合後、お立ち台に上がった奈良間は「エスコンの8割の人が郡司さんでいいじゃんって思ったはず」と球場を爆