3人制バスケットボールのU18日本選手権鹿児島県予選が、鹿児島市のアミュ広場でありました。 U18日本選手権の県代表を決める大会には、男子13チーム、女子7チームが参加しました。 女子決勝は、この夏インターハイに出場した鹿児島高校同士の対戦。（鹿児島高校X対鹿児島高校Z）Xが接戦のなか、アウトサイドシュートを連発。21対15で優勝しました。（鹿児島高校X21―15鹿児島高校Z） 一方、