気象台は、午後6時7分に、洪水警報を昭和村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・昭和村に発表 24日18:07時点会津では、24日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■昭和村□洪水警報【発表】24日夜のはじめ頃に警戒