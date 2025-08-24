東京・奥多摩町で、けさ、住宅5棟が焼ける火事があり、高齢の女性1人が死亡したほか、消防隊員の男性1人が病院に搬送されました。警視庁と消防によりますと、きょう午前7時すぎ、奥多摩町氷川にある木造平屋建ての住宅で火事がありました。火は隣の住宅などにも燃え広がり、消防車など42台が出動して消火活動にあたりましたが、あわせて5棟が焼け、火元の家に住む佐藤ミチ子さん（88）が死亡しました。また、消火活動にあたった40