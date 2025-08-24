青森県ではクマの出没が過去最多となっています。けさ、弘前市大和沢の住宅付近の路上で70代の男性がクマに襲われました。男性は左肩と左手首をけがをして病院で手当てを受けています。この地区では先月も農作業中の女性がクマに襲われる被害がありました。被害男性の妻「あーって（叫び声が）。網戸越しに『父さん！』『どうした！』と。そうしたら『ひっかかれた』と」青森県では今年、クマの出没件数が1160件となっていて、過去