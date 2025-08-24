戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。宮城県仙台市の地下から国内最大規模とみられる防空壕が見つかり、戦後80年にあわせ、内部の映像が初めて公開されました。巨大防空壕が私たちに訴えかけることとは。迷路のように広がる地下トンネル。戦時中に掘られた防空壕です。仙台市中心部の地下から見つかり、戦後80年にあわせ、内部の映像が初めて公開されました。地元の研究会が調査したところ、総延長は200メートル以上に