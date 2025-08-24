CATレディース最終日女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。首位と8打差の28位から出た安田祐香（NEC）は1イーグル、4バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで12位だった。最終18番はスーパーイーグルでフィニッシュ。実況席も思わず「おおー！すごい！」と仰天する一打だった。3アンダーで迎えた最終18番パー5。安田がフェアウェーから放った