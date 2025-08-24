巨人は２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）を２―４と敗北を喫し、貯金を１に減らした。この日の先発は赤星。初回に先頭・蛯名に四球を与えると、一死一塁から一走・蛯名が盗塁を成功させたのと同時に捕手・岸田の悪送球で無死三塁のピンチに。その直後には相性悪い宮崎から三塁線を縫う鋭い先制タイムリーを浴びて１点を献上した。４回には筒香からバックスクリーンに飛び込むソロを被弾。さらに５回二死走者なしから宮崎に左