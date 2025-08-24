中国メディアの北京日報などによると、19日に成都で行われたサッカーの中国FAカップ準決勝、成都蓉城と河南の試合後に観客席で一部のサポーターが暴力行為を起こした。試合は0-0のまま決着付かずPK戦に突入し、河南がPK4-3で決勝進出を決めた。試合後に不満をぶちまけ、警備員の忠告に従わず、20代の男性に対し、拳を振り回して殴ったり、飲み物をかけたりした30〜40代の男3人が、治安管理処罰法第26条に違反したとして地元警察に