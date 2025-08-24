今夏にトッテナムを退団して、メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFC（LAFC）に加入した韓国代表の主将ソン・フンミンが移籍後初ゴールを決めた。現地８月23日に開催されたMLSの第29節で、LAFCはFCダラスと対戦。１−１で引き分けた。このゲームに先発したソン・フンミンは開始６分、敵陣ペナルティエリア手前のやや左寄りで得たFKのキッカーを務めると、鮮やかな弧を描いた一撃をゴール左上に突き刺してみせた。