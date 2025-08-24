柔道教室を終え、取材に応じる田中志歩＝24日、横浜武道館柔道女子70キロ級で6月の世界選手権を初制覇した田中志歩（JR東日本）が24日、横浜武道館で全日本柔道連盟主催の「全日本小学生育成プロジェクト」に参加し、来年の同選手権代表選考に関わる12月のグランドスラム東京大会へ「優勝することが目標」と意気込んだ。現在の体調は「けがもなく、いい状態」とし、練習も順調に積めているという。寝技の強化に力を入れる方針