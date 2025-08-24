大洋技研の社員とマージャンを楽しむ地元の高校生ら＝和歌山県御坊市和歌山県中部に位置する御坊市は、マージャン製品のメーカーが立地するマージャンの町だ。市は“マージャンの聖地”を目指し、全国大会を開くなど町おこしに取り組んでいる。マージャン店が減る中で和歌山から若いプレーヤーを育てようと、メーカーが子ども向けの教室を始めた。（共同通信＝板谷優子）御坊市に本社を置く大洋技研は長年にわたり、マージャン