¼«¿È¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ò¸ì¤ëÌðÂô±ÊµÈ(C)MBS ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤¬¡¢£¸·î24Æü22»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¡É¤ò¥¢¥Ä¤¯¸ì¤êÅÝ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÎYAZAWA¡É¤³¤ÈÌðÂô±ÊµÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌðÂô¤È¤¤¤¨