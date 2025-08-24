24日午後1時35分ごろ、福岡市早良区のマンションで「3歳の女児が6階から転落した」と父親から119番があった。マンション入り口の屋根部分に倒れていた女児（3）が意識不明の重体で病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。早良署は、事件性はなく、6階に住む女児が誤って転落したと判断した。署によると、女児は両親と姉との4人暮らし。両親らとは別の部屋に1人でいた女児が、鍵がかかった窓を自分で開けてベランダに出た