空に浮かぶ雲を眺めて、「○○の形に見える」と空想を膨らませた経験は誰しもあるはず。ブラウザからアクセスできる「Cloud Drawing Gallery」は、雲が何に見えるのかというアイデアを実際にお絵描きして共有することができます。Cloud Drawing Gallery - Create & Share Cloud Arthttps://cloudgazing.online/Cloud Drawing Galleryにアクセスしてスクロールすると、他の人が空の写真から描いたイメージを見ることができます