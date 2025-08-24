長野県松本市で開かれている音楽祭「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」を歓迎するパレードが行われました。市の内外から集まった小中学校の吹奏楽クラブなど39団体、およそ1700人が松本城に向けて行進しました。フェスティバルは来月9日までで、オペラなど多彩なプログラムが催されます。