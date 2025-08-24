夏の甲子園で初優勝を飾った沖縄尚学がきょう沖縄に戻り、多くの県民に出迎えられました。夏の甲子園で初優勝を飾り、きょう午後、那覇空港に到着した沖縄尚学。到着ロビーには大勢の県民が詰めかけ、健闘をたたえました。沖縄県民「一言で、本当に感動をありがとう」「新垣選手は顔がいい」沖縄県勢として史上2度目の夏の甲子園優勝に、沖縄中が沸いています。