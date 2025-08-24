東京都と青森県でクマに襲われる被害が相次ぎ、2人がけがをしました。東京・奥多摩町のキャンプ場近くで23日夕方、川で釣りをしていた男性（50代）が子グマとみられるクマに襲われ、顔をひっかかれるけがをしました。男性は病院に搬送されましたが、意識はあるということです。また、青森・弘前市でも24日朝、男性（70代）がクマに襲われ、肩や手首にケガをしました。男性は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです