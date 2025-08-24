◇セ・リーグ巨人2―4DeNA（2025年8月24日東京D）巨人の2年目左腕・又木鉄平投手（26）が24日のDeNA戦（東京D）で3回1安打無失点と好投した。1―4で迎えた6回に2番手として登板。前の打席で先発右腕・赤星からバックスクリーンへ8号ソロを放っていた先頭・筒香を遊飛に打ち取ると、山本、林から連続三振を奪った。7回には2死から蝦名に右翼フェンス直撃の二塁打を打たれたものの無失点で、結局打たれた安打はこれだけ