女優の黒木華（35）が24日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。仕事をやめたくなった時期に救われた母の言葉を明かした。黒木はやめたくなった時期について「好きかどうかがわからなくなってしまって、お芝居を」と明かした。さらに「そのときに母が『死なないから』っていつも言ってくれる。『死ぬことはないから。もし本当に嫌だったら帰ってくればいいし』って言ってくれて、そのときに、まだ帰れないな