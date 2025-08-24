「ヤクルト−阪神」（２４日、神宮球場）ヤクルト・山田哲人内野手が三回表の守備から途中交代し、スタンドからどよめきが起こった。二塁には赤羽が入った。山田は「６番・二塁」でスタメン出場。二回の第１打席は中飛に倒れていた。２３日・阪神戦（神宮）では９号ソロを放ち、１２年連続２桁本塁打に王手をかけていた。今季は試合前の時点で９４試合の出場で打率・２２１、９本塁打、３０打点をマークしている。高津監督