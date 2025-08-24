陸上自衛隊小倉駐屯地曽根訓練場の敷地に残る、曽根製造所の遺構＝24日午後、北九州市（共同通信社ヘリから）旧日本陸軍が毒ガス弾を製造した曽根製造所（北九州市）で、工員の負傷事故が相次いでいたことを示す報告書が見つかったことが24日分かった。明治学院大国際平和研究所の松野誠也研究員（日本近現代史）が国立公文書館で確認した。皮膚をただれさせるびらん剤などに暴露し、工員らが休業を余儀なくされた実態が記されて