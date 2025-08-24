10回日本ハム1死満塁、奈良間が中前にサヨナラ打を放つ。捕手嶺井＝エスコンフィールド日本ハムがサヨナラ勝ち。3連勝で首位に0.5ゲーム差に迫った。0―0の延長十回1死満塁で奈良間が中前に決勝打を放った。9回無失点、11奪三振の伊藤の力投も光った。ソフトバンクは決定打が出ず、約1カ月半ぶりの3連敗。