見取り図・盛山晋太郎が２２日放送のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」に芸人ゲストで出演した。俳優ゲストの八木勇征の「国宝級イケメンの奇跡の１枚」が紹介されることになると、画面にはタンクトップ姿の超巨大な男の写真が。盛山が「俺でしょ！１２５キロあった時の２０代前半の時の写真です」と突っ込んだ。盛山は最近は１００日で体重を１０４・５キロから８４・６まで落とし、約２０キロの減量に成功したことが話題に