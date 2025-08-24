「日本ハム１−０ソフトバンク」（２４日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督があくまでも勝負に徹した。０−０の延長十回２死二塁のピンチでソフトバンク・近藤を迎えた場面で申告敬遠を指示。近藤を歩かせるのはこの日３度目で、場内がざわめきに包まれた。マウンドの上原は４番・山川を三ゴロに打ち取って切り抜けると、その裏に奈良間のサヨナラ打で首位・ソフトバンクに３連勝した。新庄監督はこの日、三回２死