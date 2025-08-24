◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２４日・神宮）ヤクルトの山田哲人内野手が、２回の第１打席で中飛に倒れた後、３回の守備から赤羽由紘内野手と交代した。何らかのアクシデントが発生したもようだ。山田は前日の同カードで８月３本目となる９号ソロを放つ活躍を見せた。一方で高津臣吾監督は試合後、山田について「相当バテている。元々根性のある子なんで、歯を食いしばって頑張ってますけどね」と、体調面を心配して