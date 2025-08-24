大手レコード会社「日本クラウン」が定期的に開催する「２０２５年日本クラウン新人歌手オーディション」の決勝大会が２４日、都内で行われ、東京都の大学１年・生田瑚桃（いくた・こもも）さんがグランプリに輝いた。同オーディションからは２００７年の準グランプリ・三山ひろし、１９年のグランプリ・田中あいみ、準グランプリ・原田波人らを輩出。応募総数２５７２人の中から頂点に立った生田さんは「本当に信じられない