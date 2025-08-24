モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。運転免許取得から１年が経ったことを伝えた。みちょぱは昨年８月にＸで「１８歳からずっと欲しかった運転免許やっととれました！！！」と念願の運転免許取得を報告。免許証の写真とともに「一発試験で仮免学科、仮免技能、本免学科、本免技能すべて１回も落ちずにストレート」とつづっていた。この日はそのポストを引用し「はやくも１年が過ぎ無