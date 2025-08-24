北秋田市の県道で60代の男性が顔から出血し倒れているのが見つかりました。「クマにやられた」と話しているということです。警察と消防によりますと24日午後4時20分ごろ、北秋田市坊沢の県道上で60代男性が顔から出血し倒れているのを通行人が発見し119番通報しました。男性は「クマにやられた」と話しているということです。意識はあり病院に搬送されています。