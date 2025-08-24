福岡市早良区で3歳の女の子がマンション6階のベランダから転落し、死亡しました。24日午後1時半ごろ、福岡市早良区で、マンションの6階にあるベランダから、3歳の女の子がエントランスの屋根部分に転落しました。その後、死亡が確認されました。女の子の父親は、「ベランダの窓を開ける音がして、下をのぞいたら娘が横たわっていた」と話しているということで、警察が当時の状況を詳しく調べています。