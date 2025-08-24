8月24日、新潟競馬場で行われた12R・3歳上1勝クラス（ダ1200m）は、今村聖奈騎乗の4番人気、リクエイ（牝3・美浦・竹内正洋）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のペッパーミル（牡4・美浦・加藤士津八）、3着にチャコール（牝4・美浦・矢野英一）が入った。勝ちタイムは1:11.7（良）。1番人気で石神深道騎乗、アシャカトベ（牡3・美浦・小笠倫弘）は、8着敗退。【新潟2R】今村聖奈騎乗 10番人気の伏兵グランカッサVで波乱