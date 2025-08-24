◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(24日、ZOZOマリンスタジアム)西武・外崎修汰選手が初回、珍しいプレーを見せました。この日「3番・ライト」でスタメン出場した外崎選手。2アウト走者なしの場面で打席に向かうと、対するロッテの先発・小島和哉投手の5球目のストレートをとらえセンターへのヒットで出塁します。しかし続くネビン選手の打席では、けん制球に誘い出され、1塁を飛び出してしまいました。ロッテの1塁手・山口航輝選