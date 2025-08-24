ボートレース戸田の4日間開催「マクール杯」は、24日に3日目が行われた。2日目終了時点で得点率7.50の9位だった宮下元胤（42＝愛知）が、3日目1回乗りの10Rをしっかりと逃げ切って制し、最終的には大幅ジャンプアップの2位で予選を終了。優勝戦2号艇が手に入った。コンビを組む43号機に「珍しく回り足系の仕上がり」と評価。今シリーズを含めて、どのレース場でも「捲るのが好きなので、伸び重視の調整をしている」と宮下。