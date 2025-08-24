石川県内は、輪島で猛暑日となるなど、各地で厳しい暑さとなりました。この暑さは、25日も続く見込みで、引き続き、熱中症に注意が必要です。8日連続で熱中症警戒アラートが発表された、きょうの県内。■金山哲平記者「午後2時の金沢市内です。きょうも体にこたえる厳しい暑さとなっています。蝉の鳴き声もどこか元気がないように感じます」最高気温は、輪島で35.1℃、金沢で34℃となるなど、各地で厳しい暑さとなりました。