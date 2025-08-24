自民党の小林鷹之・元経済安全保障相は２４日のＢＳテレ東の番組で、７月の参院選惨敗を受けた石破首相（党総裁）の進退を巡り、「究極の民意は選挙結果だ。組織のトップである総裁には責任の取り方を考えていただきたい」と強調した。「誰も責任を取らなければ民主主義の否定になりかねない」とも述べた。党の参院選総括が９月にずれ込む見通しとなったことについては「党の危機なので、本来であれば前倒しでできればよかっ