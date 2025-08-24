ロッテOBの渡辺俊介さんが24日、同日のロッテ−西武戦（ZOZOマリンスタジアム）の試合前にファーストピッチを行った。渡辺さんはロッテ球団を通じて「大観衆のマリンスタジアムで投げるのは久しぶりだったので、ちょっと緊張しましたが、楽しかったです。入団2年目の2002年は開幕11連敗もあり本当につらい時期だったにも関わらず、ライトスタンドの声援が励みになっていました。高校野球を見ていてもマリーンズの応援歌が使わ