日本を訪問していた韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２４日午後、２日間の日程を終え、次の訪問先である米国に向けて羽田空港を出発した。米東部時間の２４日に米国に到着し、２５日にワシントンでトランプ大統領と初の首脳会談に臨む。