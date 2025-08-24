きょうは、東日本を中心に40℃に迫る危険な暑さとなりました。あすも広い範囲で35℃以上の猛暑日となる見込みで、引き続き熱中症への警戒が必要です。きょうは全国的に晴れ、強い日差しの影響で朝から気温が上昇しました。全国で一番の暑さとなったのは群馬県桐生市と埼玉県鳩山町で、最高気温39.4℃を観測。40℃に迫る危険な暑さとなりました。ほかにも、茨城県筑西市で39.3℃、埼玉県所沢市で39.2℃など、関東地方の6つの地点で3