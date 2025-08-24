◆日本ハム―ソフトバンク（24日、エスコンフィールド北海道）ソフトバンクのリバン・モイネロが8回5安打、126球の熱投を見せた。2回、3安打で1死満塁とされるも、田宮裕涼を二ゴロ併殺に打ち取ってピンチを乗り切った。8回は2死一塁でレイエスを迎えたが、フルカウントから空振り三振に切ると、マウンド上で力強いガッツポーズを見せた。マウンドを降りたモイネロは「すごく疲れましたが、自分らしい投球はできたと思いま