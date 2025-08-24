プロ野球パ・リーグ日本ハムーソフトバンク（24日 エスコンフィールドHOKKAIDO）ソフトバンクの先発・モイネロ投手が8回無失点のピッチングを披露しました。今シーズン日本ハム戦では6試合中4勝0敗と防御率1.02と好相性。10日の対戦では9回125球、3被安打13奪三振で完封勝利をしていました。日本ハムの先発・伊藤大海投手との2週間ぶりのマッチアップとなったこの試合。初回、3者凡退に抑えると2回にはピンチが訪れます。 レイエ