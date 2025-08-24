プロ野球パ・リーグ日本ハムーソフトバンク（24日 エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムの先発・伊藤大海投手が9回を投げきり無失点のピッチングをしました。前回10日の試合では8回111球、4被安打、11奪三振、1失点の好投も負け投手となりました。ソフトバンクの先発・モイネロ投手との2週間ぶりのマッチアップとなったこの試合。初回、周東佑京選手、川瀬晃選手を連続三振とします。 しかし、近藤健介選手、 山川穂高選手に連打