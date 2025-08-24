来月1日から始まる「おわら風の盆」を前に、富山駅周辺では一足早く伝統の踊りが披露されました。300年にわたって受け継がれてきた「おわら風の盆」の魅力をより多くの人に感じてもらおうと、きょうはおわら保存会のメンバーが伝統の町流しを富山駅周辺で披露しました。このうち「とやマルシェ」では、三味線や胡弓の音色とともに本番さながらの優雅な踊りが始まると、多くの人が写真や動画を撮影するなどして楽しんでいまし