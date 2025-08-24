タレントの水沢アリー（34）が24日放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。ネット番組で14歳で初整形し、これまで整形を重ねてきたことを告白した水沢が最近の整形費用の相場について明かした。MCの上沼恵美子から「アリーちゃん、整形したって」と聞かれた水沢は、「いろいろいじりました」と告白し、「鼻もやったり…まだまだ（整形）やりたい」と話すと、上沼「もうダメ、あかん！完璧やんか」