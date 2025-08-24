◇パ・リーグ楽天―オリックス（2025年8月24日楽天モバイル）昨季から抑えに転向した楽天の則本昂大投手（34）が24日、オリックス戦（楽天モバイル）で23年10月10日のロッテ戦以来、684日ぶりに先発。2回を投げ4安打2失点で降板した。則本は降板後、悔しそうな表情を浮かべ「情けない投球となり申し訳ないです」と声を絞り出した。今季は45試合に登板し、3勝3敗16セーブ、防御率2・23。ここ数試合は抑えではなく、中継