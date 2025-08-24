ボートレース芦屋の「ＤＭＭボートちゃんねる杯」は２４日、開幕した。一瀬明（５４＝東京）は初日１０Ｒ、インから押し切って勝利。通算２０００勝を達成した。１９９３年５月に平和島で初出走。デビュー節に水神祭を挙げ、通算７６６０走目、３２年３か月目でのメモリアル勝利となった。レース後は「（２０００勝が）近づいてから節間１勝ずつぐらいしかできなくて…。時間がかかって恥ずかしいです。達成できて良かった」