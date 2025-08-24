◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２４日・マツダスタジアム）【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）ブライト、４（左）細川、５（一）ボスラー、６（遊）山本、７（三）チェイビス、８（捕）石伊、９（投）金丸【広島】１（中）中村奨、２（遊）前川、３（左）ファビアン、４（一）モンテロ、５（右）末包、６（二）菊池、７（三）佐々木、８（捕）石原、９（投）常広