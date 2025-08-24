次回のサンデーPUSHスポーツは2025年9月7日（日）放送！アスリートにまつわる⾷事、アスリートメシ総集編スペシャル！ＭＣ：川島明（麒麟）、他■これまでに取り上げたアスリートメシは200食以上！節制するアスリートのご褒美メシや、体重を増やすための増量メシなど、身体が資本であるアスリートにとって食事は大切な要素。160回の放送の中で紹介したアスリートにまつわる食事『アスリートメシ』はなんと200食以上！■MC川