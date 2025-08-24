女性の後をつけてマンションに入り… エレベーター内で刺したか 神戸・三宮のマンションで20日夜に発生の殺人事件 兵庫県警が捜査本部を設置 住人の24歳女性が死亡 男は現在も逃走中 黒い半袖の服に黒色長ズボン 金色っぽいメッシュが混じった黒髪