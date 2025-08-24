神戸市の女性殺害事件で、谷本将志容疑者を乗せて葺合署に到着した車＝22日午後11時42分神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（24）が刺され死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（35）＝東京都新宿区＝が片山さんについて「全く知らない人です」と供述していることが24日、捜査関係者への取材で分かった。事件3日前に神戸入りして現場近くのホテルに宿泊。当日は片山さんを勤務先周辺から尾